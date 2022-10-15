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У Раді пояснили сумніви Києва щодо перехідного уряду Тихановської

"Європейська правда"Субота, 15 жовтня 2022, 09:31

Голова комітету із закордонних справ Верховної Ради і член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко пояснив, що Україна не визнає так званий "Об’єднаний перехідний кабінет" Білорусі на чолі з екскандидаткою у президенти Світланою Тихановською через сумніви щодо політичних позицій опозиціонерки.

Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода", пише "Європейська правда". 

"Позиція Тихановської стосовно Росії та Путіна не є достатньо чіткою. Вона немовби боїться називати речі своїми іменами. Наприклад, чітко сказати, що Росія є державою-терористом, агресором і ворогом білоруського народу. Крім того, в її оточенні є дещо сумнівні люди. Вона також робила заяви, пов’язані з Україною, які викликали нерозуміння в Україні", - сказав Мережко.

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Депутат додав, що таким легітимним білоруським органом, з яким Київ міг би вести діалог, міг би стати полк імені Калиновського у складі ЗСУ. 

За словами Мережка, полк своїми діями на фронті довів, що має проукраїнську позицію і авторитет серед білоруської опозиції.

У серпні Світлана Тихановська оголосила про створення "Об’єднаного перехідного кабінету" Білорусі. 

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Нещодавно вона запропонувала Україні встановити дипломатичні відносини з її "перехідним кабінетом".

"Європейська правда" опублікувала колонку нардепа від партії "Слуга народу" Богдана Яременка "Інша Білорусь: якою має стати політика Києва та з ким варто вести діалог". У ній пропонується й надалі утриматися від контактів зі Світланою Тихановською та її перехідним урядом. Замість цього пропонується створити альтернативну площадку для об’єднання білоруської опозиції на базі полку імені Кастуся Калиновського.

Редактор "Європейської правди" Юрій Панченко, який є фахівцем з питань Білорусі, підготував колонку-відповідь Непотрібний союзник: навіщо Києву розколювати білоруську опозицію.

Теми: Верховна РадаТихановськаБілорусь
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