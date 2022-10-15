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В Раде объяснили сомнения Киева относительно переходного правительства Тихановской

"Европейская правда"Суббота, 15 октября 2022, 09:31

Председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко пояснил, что Украина не признает так называемый "Объединенный переходный кабинет" Беларуси во главе с экс-кандидаткой в ​​президенты Светланой Тихановской из-за сомнений в политических позициях оппозиционерки.

Об этом он рассказал в комментарии "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Позиция Тихановской по отношению к России и Путину недостаточно четкая. Она словно боится называть вещи своими именами. Например, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительные люди. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине", - сказал Мережко.

Депутат добавил, что таким легитимным белорусским органом, с которым Киев мог бы вести диалог, мог бы стать полк имени Калиновского в составе ВСУ.

По словам Мережко, полк своими действиями на фронте доказал, что имеет проукраинскую позицию и авторитет среди белорусской оппозиции.

В августе Светлана Тихановская объявила о создании "Объединенного переходного кабинета" Беларуси.

Недавно она предложила Украине установить дипломатические отношения с ее "переходным кабинетом".

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"Европейская правда" опубликовала колонку нардепа от партии "Слуга народа" Богдана Яременко "Другая Беларусь: какой должна стать политика Киева и с кем следует вести диалог". В ней предлагается и дальше воздержаться от контактов со Светланой Тихановской и ее переходным правительством. Вместо этого предлагается создать альтернативную площадку для объединения белорусской оппозиции на базе полка Кастуся Калиновского.

Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко, являющийся специалистом по Беларуси, подготовил колонку-ответ Ненужный союзник: зачем Киеву раскалывать белорусскую оппозицию.

Темы: Верховная РадаТихановскаяБеларусь
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