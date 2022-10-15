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Окупанти втратили ще 400 вояк та 11 БПЛА

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 09:41
Окупанти втратили ще 400 вояк та 11 БПЛА
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, ГЕНШТАБ

Російські війська втратили 2 гелікоптери та 11 БПЛА за добу 14 жовтня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2524 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1582 (+16) од,
  • РСЗВ – 365 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 142 (+0).

Теми: Генштабвійна
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