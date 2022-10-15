Окупанти втратили ще 400 вояк та 11 БПЛА
Субота, 15 жовтня 2022, 09:41
Російські війська втратили 2 гелікоптери та 11 БПЛА за добу 14 жовтня.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2524 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,
- артилерійських систем – 1582 (+16) од,
- РСЗВ – 365 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),
- крилаті ракети ‒ 316 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 142 (+0).