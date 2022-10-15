Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти втратили ще 400 вояк та 11 БПЛА

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 09:41
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, ГЕНШТАБ

Російські війська втратили 2 гелікоптери та 11 БПЛА за добу 14 жовтня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2524 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1582 (+16) од,
  • РСЗВ – 365 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 142 (+0).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених

"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Шольц хоче розширення ЄС: союз із 27, 30, 36 держав посилить вплив у світі

фото, відеоУ Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

відеоПрогноз від ЗСУ: окупантів накриє "Буревій"

фотоСБУ: на деокупованій Херсонщині знайшли російську "військову форму" на дітей

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Генштаб
У Херсоні окупанти крадуть плавзасоби, у Криму готуються вивозити музеї – зведення Генштабу
У Генштабі назвали село на Київщині, що постраждало від атаки дронів – зведення
Зведення Генштабу: Росіяни на окремих напрямках почали отримувати накази призупинити наступ
Останні новини
23:22
відеоРодички мобілізованих просять Путіна повернути їх до РФ: Не хочуть бути гарматним м'ясом
22:59
США хочуть, щоб ЄС збільшив фінансову допомогу Україні – WP
22:16
оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених
21:25
"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні
21:01
Росія втратила майже 65 тисяч вбитими, але й 100 не змусять задуматись – Зеленський
20:38
Українці зібрали на "Ловців Шахедів" 150 мільйонів менш ніж за дві доби
20:22
У Києві поки не вимикатимуть електроенергію, ситуацію стабілізували
20:02
Мер Будапешта: дешевого російського газу не існує, уряд веде країну до програшу
19:35
Румунія виділила $1 млн на оборону України та Молдови за програмою НАТО
19:04
ЗСУ відбили атаки на трьох напрямках, авіація завдала окупантам 30 ударів – зведення Генштабу
Усі новини...