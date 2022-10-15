Оккупанты потеряли еще 400 вояк и 11 БПЛА
Суббота, 15 октября 2022, 09:41
Российские войска потеряли 2 вертолета и 11 БПЛА за сутки 14 октября.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.10 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 64700 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 2524 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5179 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1582 (+16) ед,
- РСЗО - 365 (+3) ед,
- средства ПВО - 186 (+0) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 242 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1210 (+11),
- крылатые ракеты - 316 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7) ед,
- специальная техника - 142 (+0).