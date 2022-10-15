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Оккупанты потеряли еще 400 вояк и 11 БПЛА

Роман ПетренкоСуббота, 15 октября 2022, 09:41
Оккупанты потеряли еще 400 вояк и 11 БПЛА
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, ГЕНШТАБ

Российские войска потеряли 2 вертолета и 11 БПЛА за сутки 14 октября.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 64700 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 2524 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5179 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1582 (+16) ед,
  • РСЗО - 365 (+3) ед,
  • средства ПВО - 186 (+0) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 242 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1210 (+11),
  • крылатые ракеты - 316 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7) ед,
  • специальная техника - 142 (+0).

Темы: Генштабвойна
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