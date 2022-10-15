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Повітряники за 30 хвилин знищили вертоліт і шість "Шахедів" росіян

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 09:58
повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ опівночі з 00:00 по 00:30 знищили 6 дронів Shahed-136 та ударний вертоліт.

Джерело: Повітряні сили, Повітряне командування "Південь"

Деталі: Зазначається, що опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей.

Дві – на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами "Південь" дрон-камікадзе "Shahed-136" та ударний вертоліт (тип уточнюється).

На східному напрямку силами та засобами повітряного командування "Схід" знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

ПК "Південь" уточнює, що гелікоптер збили на Херсонщині.

Теми: Повітряні сили ЗСУЗбройні силивійна
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