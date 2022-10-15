Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряники за 30 хвилин знищили вертоліт і шість "Шахедів" росіян

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 09:58
Повітряники за 30 хвилин знищили вертоліт і шість Шахедів росіян
повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ опівночі з 00:00 по 00:30 знищили 6 дронів Shahed-136 та ударний вертоліт.

Джерело: Повітряні сили, Повітряне командування "Південь"

Деталі: Зазначається, що опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей.

Реклама:

Дві – на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами "Південь" дрон-камікадзе "Shahed-136" та ударний вертоліт (тип уточнюється).

На східному напрямку силами та засобами повітряного командування "Схід" знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

ПК "Південь" уточнює, що гелікоптер збили на Херсонщині.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
У Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом "Джусом"
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: