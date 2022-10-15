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Воздушники за 30 минут уничтожили вертолет и шесть "Шахедов" россиян

Роман ПетренкоСуббота, 15 октября 2022, 09:58
Воздушники за 30 минут уничтожили вертолет и шесть Шахедов россиян
воздушные силы

Воздушные силы ВСУ в полночь с 00:00 по 00:30 уничтожили 6 дронов Shahed-136 и ударный вертолет.

Источник: Воздушные силы

Детали: Отмечается, что в полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожено семь воздушных целей.

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Две - на юге страны, уничтожено зенитными ракетными подразделениями "Юг" дрон-камикадзе "Shahed-136" и ударный вертолет (тип уточняется).

На восточном направлении силами и средствами воздушного командования "Восток" уничтожено еще пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

ПК "Юг" уточняет, что вертолет сбили на Херсонщине.

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Темы: Воздушные силы ВСУВооруженные силывойна
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