Воздушники за 30 минут уничтожили вертолет и шесть "Шахедов" россиян
Суббота, 15 октября 2022, 09:58
Воздушные силы ВСУ в полночь с 00:00 по 00:30 уничтожили 6 дронов Shahed-136 и ударный вертолет.
Источник: Воздушные силы
Детали: Отмечается, что в полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожено семь воздушных целей.
Две - на юге страны, уничтожено зенитными ракетными подразделениями "Юг" дрон-камикадзе "Shahed-136" и ударный вертолет (тип уточняется).
На восточном направлении силами и средствами воздушного командования "Восток" уничтожено еще пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
ПК "Юг" уточняет, что вертолет сбили на Херсонщине.