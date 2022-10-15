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СБУ: на деокупованій Херсонщині знайшли російську "військову форму" на дітей

Валентина РоманенкоСубота, 15 жовтня 2022, 11:07
фото СБУ

В ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники Служба безпеки Україна виявила ще одну штаб-квартиру росіян у селі Новоолександрівка.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення "референдуму". Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

 

Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні.

 

Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій".

Деталі: За даними спецслужби, схиливши кількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця РФ і почали "обхід" будинків. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси "за".

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Наголошується, що СБУ вже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта і обіцяє покарання.

Теми: СБУХерсонська областьвійна
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