СБУ: на деокупованій Херсонщині знайшли російську "військову форму" на дітей

В ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники Служба безпеки Україна виявила ще одну штаб-квартиру росіян у селі Новоолександрівка.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення "референдуму". Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні.

Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій".

Деталі: За даними спецслужби, схиливши кількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця РФ і почали "обхід" будинків. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси "за".

ВІДЕО ДНЯ

Наголошується, що СБУ вже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта і обіцяє покарання.