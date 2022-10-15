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СБУ: на деоккупированной Херсонщине нашли российскую "военную форму" на детей

Валентина РоманенкоСуббота, 15 октября 2022, 11:07
СБУ: на деоккупированной Херсонщине нашли российскую военную форму на детей
фото СБУ

В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Херсонщине сотрудники Служба безопасности Украины обнаружила еще одну штаб-квартиру россяин в селе Новоалександровка.

Источник: СБУ

Дословно: "Помещение сельского совета оккупанты использовали как базу для проведения "референдума". Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.

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Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей как поощрение прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении.

 

Также украинцев пытались подкупить бесплатными продуктами питания. Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям".

Детали: По данным спецслужбы, склонив нескольких коллаборационистов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих РФ и начали "обход" домов. Если люди не открывали двери, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса "за".

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Отмечается, что СБУ уже задокументировала эти преступления и получила списки, установочные данные и всю необходимую информацию на каждого коллаборанта и обещает наказание.

Темы: СБУХерсонская областьвойна
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