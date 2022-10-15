На Київщині в суботу можуть бути чутні звуки вибухів - ОВА

У трьох громадах Київської області в суботу можуть лунати звуки вибухів через роботу саперів.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів 15 жовтня проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

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Через це в області можливо бцде чути звуки вибухів.

Мешканців закликають зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.