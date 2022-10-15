На Киевщине в субботу могут быть слышны звуки взрывов - ОВА

В трех общинах Киевской области в субботу могут раздаваться звуки взрывов из-за работы саперов.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Детали: В громадах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов 15 октября будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

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Поэтому в области возможно будут слышны звуки взрывов.

Жителей призывают сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.