Гауляйтер Херсонщини скаржиться на наступ ЗСУ

Українські військові намагаються почати наступ у районі села Дудчани в Бериславському районі, заявив так званий заступник "глави адміністрації" окупованої Росією Херсонської області Кирило Стремоусов.

Джерело: Стремоусов у відеозверненні

Деталі: За його словами, один із напрямків наступу українських сил - дорога Дудчани-Берислав.

Він запевняє, що нібито ситуація перебуває під контролем російських військових.

Стремоусов закликав жителів регіону "відправити дітей на відпочинок у Росію", щоб "дати розібратися" із ЗСУ.

Тим часом російські воєнкори повідомляють про "важкі бої" на Херсонському напрямку, але нібито росіяни "дають відсіч".