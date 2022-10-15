Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гауляйтер Херсонщини скаржиться на наступ ЗСУ

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 12:39
Гауляйтер Херсонщини скаржиться на наступ ЗСУ
КОЛАБОРАНТ КИРИЛО СТРЕМОУСОВ, СКРИНШОТ

Українські військові намагаються почати наступ у районі села Дудчани в Бериславському районі, заявив так званий заступник "глави адміністрації" окупованої Росією Херсонської області Кирило Стремоусов.

Джерело: Стремоусов у відеозверненні

Деталі: За його словами, один із напрямків наступу українських сил - дорога Дудчани-Берислав.

Реклама:

Він запевняє, що нібито ситуація перебуває під контролем російських військових.

Стремоусов закликав жителів регіону "відправити дітей на відпочинок у Росію", щоб "дати розібратися" із ЗСУ.

Тим часом російські воєнкори повідомляють про "важкі бої" на Херсонському напрямку, але нібито росіяни "дають відсіч".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьокупаціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: