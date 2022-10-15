Гауляйтер Херсонщини скаржиться на наступ ЗСУ
Субота, 15 жовтня 2022, 12:39
Українські військові намагаються почати наступ у районі села Дудчани в Бериславському районі, заявив так званий заступник "глави адміністрації" окупованої Росією Херсонської області Кирило Стремоусов.
Джерело: Стремоусов у відеозверненні
Деталі: За його словами, один із напрямків наступу українських сил - дорога Дудчани-Берислав.
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Він запевняє, що нібито ситуація перебуває під контролем російських військових.
Стремоусов закликав жителів регіону "відправити дітей на відпочинок у Росію", щоб "дати розібратися" із ЗСУ.
Тим часом російські воєнкори повідомляють про "важкі бої" на Херсонському напрямку, але нібито росіяни "дають відсіч".
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