Гауляйтер Херсонщины жалуется на наступление ВСУ
Суббота, 15 октября 2022, 12:39
Украинские военные пытаются начать наступление в районе села Дудчаны в Бериславском районе, заявил так называемый заместитель "главы администрации" оккупированной Россией Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Источник: Стремоусов в видеообращении
Детали: По его словам, одно из направлений наступления украинских сил – дорога Дудчаны-Берислав.
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Он уверяет, что якобы ситуация находится под контролем российских военных.
Стремоусов призвал жителей региона "отправить детей на отдых в Россию", чтобы "дать разобраться" с ВСУ.
Тем временем российские военкоры сообщают о "тяжелейших боях" на Херсонском направлении, но якобы россияне "дают отпор".
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