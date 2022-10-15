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Гауляйтер Херсонщины жалуется на наступление ВСУ

Роман ПетренкоСуббота, 15 октября 2022, 12:39
Гауляйтер Херсонщины жалуется на наступление ВСУ
КОЛЛАБОРАНТ КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ, СКРИНШОТ

Украинские военные пытаются начать наступление в районе села Дудчаны в Бериславском районе, заявил так называемый заместитель "главы администрации" оккупированной Россией Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Источник: Стремоусов в видеообращении

Детали: По его словам, одно из направлений наступления украинских сил – дорога Дудчаны-Берислав.

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Он уверяет, что якобы ситуация находится под контролем российских военных.

Стремоусов призвал жителей региона "отправить детей на отдых в Россию", чтобы "дать разобраться" с ВСУ.

Тем временем российские военкоры сообщают о "тяжелейших боях" на Херсонском направлении, но якобы россияне "дают отпор".

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиявойна
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