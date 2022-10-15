Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна та 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії

"Європейська правда"Субота, 15 жовтня 2022, 13:42
Україна та 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Україна, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєднались до жовтневого рішення Ради ЄС про запровадження чергового пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

Стверджується, що ці 8 країн забезпечать відповідність своєї національної політики до рішення Ради ЄС від 6 жовтня, а Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його.

Реклама:

Рада Євросоюзу 6 жовтня затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Узгоджений пакет вводить в законодавство ЄС основу для встановлення верхньої межі цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн та подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Крім того, ЄС наклав додаткові обмеження на імпорт на деревну масу та папір, цигарки, пластмасу та косметику, а також на елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які загалом приносять Росії значні доходи. 

ВІДЕО ДНЯ

Також Європейський Союз затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України.

Теми: санкціїЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
санкції
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: