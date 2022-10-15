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Україна та 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії

"Європейська правда"Субота, 15 жовтня 2022, 13:42
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Україна, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєднались до жовтневого рішення Ради ЄС про запровадження чергового пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

Стверджується, що ці 8 країн забезпечать відповідність своєї національної політики до рішення Ради ЄС від 6 жовтня, а Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його.

Рада Євросоюзу 6 жовтня затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Узгоджений пакет вводить в законодавство ЄС основу для встановлення верхньої межі цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн та подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Крім того, ЄС наклав додаткові обмеження на імпорт на деревну масу та папір, цигарки, пластмасу та косметику, а також на елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які загалом приносять Росії значні доходи. 

Також Європейський Союз затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України.

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Теми: санкціїЄСРосія
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