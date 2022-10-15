Украина и 7 стран присоединились к восьмому пакету санкций ЕС против России

Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к октябрьскому решению Совета ЕС о введении очередного пакета санкций против России.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

Утверждается, что эти 8 стран обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС от 6 октября, а Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его.

Совет Евросоюза 6 октября утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.

Согласованный пакет вводит в законодательство ЕС основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и последующих ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Кроме того, ЕС наложил дополнительные ограничения на импорт на древесную массу и бумагу, сигареты, пластмассу и косметику, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности, такие как камни и драгоценные металлы, которые приносят России значительные доходы.

Также Европейский Союз утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины.