На Харківщині знайшли ще два тіла закатованих чоловіків

У смт Козача Лопань 13 жовтня прокурори виявили трупи двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

Джерело: Харківська облпрокуратура

Деталі: Тіла двох загиблих знайшли в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. На їх тілах зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепа, щелепи та ребер.

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Наразі трупи направлено на проведення судово-медичних експертиз.