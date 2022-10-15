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На Харківщині знайшли ще два тіла закатованих чоловіків

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 14:03
фото прокуратури

У смт Козача Лопань 13 жовтня прокурори виявили трупи двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

Джерело: Харківська облпрокуратура

Деталі: Тіла двох загиблих знайшли в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. На їх тілах зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепа, щелепи та ребер.

Наразі трупи направлено на проведення судово-медичних експертиз.

 

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Теми: Харківська областьРосіяокупація
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