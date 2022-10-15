На Харьковщине нашли еще два тела замученных мужчин

В пгт Казачья Лопань 13 октября прокуроры обнаружили трупы двух мужчин со следами насильственной смерти.

Источник: Харьковская облпрокуратура

Детали: Тела двух погибших нашли в одной могиле на кладбище. По предварительной версии следствия, мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта. На их телах зафиксированы следы пыток: переломы костей черепа, челюсти и ребер.

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Сейчас трупы направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.