Експосол у Німеччині Мельник виїхав до України, його наступника чекають у понеділок

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник у суботу покинув Німеччину, прибуття нового очільника посольства Олексія Макеєва очікується в понеділок.

Про це повідомило німецьке агентство DPA, пише "Європейська правда".

Мельник покинув своє помешкання близько 10 ранку та вирушив в аеропорт, щоб повернутись в Україні.

"Я вважаю, що мені вдалося зосередити увагу німців на темі України і зробити так, щоб Україну дійсно помітили і зрозуміли", – сказав він агентству.

"Коли я повертаюся додому, я можу бути сповнений гордості, що з Німеччини було доставлено багато систем зброї, які допоможуть нам крок за кроком повертати окуповані території", - додав він.

Агентство підкреслює, що у типовій для Мельника манері він також швидко зауважив, що потрібно ще більше поставок зброї.

Очікується, що наступник Мельника Олексій макеєв прибуде до Німеччини у понеділок.

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Андрій Мельник запам’ятався у Німеччині різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України - як, наприклад, сказав, що канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.

Серед останнього, Мельник послав за маршрутом російського корабля Ілона Маска за його пропозицію для України піти на поступки РФ.

У міністерстві закордонних справ Німеччини влаштували Мельнику винятковий прощальний обід.