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Экс-посол в Германии Мельник уехал в Украину, его преемника ждут в понедельник

"Европейская правда"Суббота, 15 октября 2022, 14:10
АНДРЕЙ МЕЛЬНИК, ФОТО РАДИО СВОБОДА

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в субботу покинул Германию, прибытие нового главы посольства Алексея Макеева ожидается в понедельник.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Мельник покинул свое жилье около 10 утра и отправился в аэропорт, чтобы вернуться в Украину.

"Я считаю, что мне удалось сосредоточить внимание немцев на теме Украины и сделать так, чтобы Украину действительно заметили и поняли", – сказал он.

"Когда я возвращаюсь домой, я могу быть полон гордости, что из Германии было доставлено много систем оружия, которые помогут нам шаг за шагом возвращать оккупированные территории", - добавил он.

Агентство подчеркивает, что в типичной для Мельника манере он также быстро заметил, что нужно еще больше поставок оружия.

Ожидается, что преемник Мельника Алексей Макеев прибудет в Германию в понедельник.

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Андрей Мельник запомнился в Германии резкими, иногда очень недипломатическими заявлениями, продвигая решения в пользу Украины - как, например, сказал, что канцлер Олаф Шольц "притворяется обиженной ливерной колбасой" (немецкий фразеологизм, который означает притворяться невинно обиженным. - Ред.), хотя впоследствии извинился за свои слова.

Среди последнего Мельник послал по маршруту российского корабля Илона Маска за его предложение для Украины пойти на уступки РФ.

В министерстве иностранных дел Германии устроили Мельнику исключительный прощальный обед.

Темы: МИДГермания
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