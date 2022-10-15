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Прогноз від ЗСУ: окупантів накриє "Буревій"

Валентина РоманенкоСубота, 15 жовтня 2022, 14:47
Прогноз від ЗСУ: окупантів накриє Буревій
скриншот

Підрозділи української реактивної артилерії продовжують завдавати вогневого ураження по кремлівських загарбниках із вітчизняної 220-мм реактивної системи залпового вогню "Буревій", його роботу демонструє Міноборони.

Джерело: офіційне видання МОУ "Армія Inform"

Деталі: За словами військових, сучасні цифрові системи управління вогнем та обміну інформацією суттєво скорочують час від розгортання на позиції до початку стрільби. Також "Буревій" захищає наших захисників своєю бронею.

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Пряма мова: "За допомогою цього комплексу ми можемо заїжджати в основному напрямку не виходячи з машини, чого не було на попередній установці. Можемо передавати дані та обмінюватися командами без застосування радіостанцій. Не потрібно виходити з машини, діставати компас, виїжджати по компасу, це вже можна виконати в кабіні".

Теми: Міноборонизброявійна
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