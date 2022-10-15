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Прогноз от ВСУ: оккупантов накроет "Буревій"

Валентина РоманенкоСуббота, 15 октября 2022, 14:47
скриншот

Подразделения украинской реактивной артиллерии продолжают наносить огневое поражение по российским захватчикам из отечественной 220-мм реактивной системы залпового огня "Буревій", его работу демонстрирует Минобороны.

Источник: официальное издание МОУ "Армія Inform"

Детали: По словам военных, современные цифровые системы управления огнем и обмена информацией существенно сокращают время от развертывания на позиции до начала стрельбы. Также "Буревій" защищает наших защитников своей броней.

Прямая речь: "С помощью этого комплекса мы можем заезжать в основном направлении не выходя из машины, чего не было на предыдущей установке. Можем передавать данные и обмениваться командами без применения радиостанций. Не нужно выходить из машины, доставать компас, выезжать по компасу, это уже можно выполнить в кабине".

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Темы: Минобороныоружиевойна
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