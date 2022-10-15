Росіяни вночі та вранці обстрілювали Нікополь – 7 людей поранені

Внаслідок російських обстрілів по Нікополю Дніпропетровської області вночі та вранці 15 жовтня поранені 7 людей.

Джерело: начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "Важка ніч та ранок для району.

Два поранених вночі та, за уточненими даними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку".

Деталі: Загиблих немає.

За словами Євтушенка, ранковий обстріл "був заточений на максимальну шкоду мирним жителям".