Россияне ночью и утром обстреливали Никополь - 7 человек ранены

В результате российских обстрелов по Никополю Днепропетровской области ночью и утром 15 октября ранены 7 человек.

Источник: начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "Тяжелая ночь и утро для района.

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Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром".

Детали: Погибших нет.

По словам Евтушенко, утренний обстрел "был заточен на максимальный вред мирным жителям".