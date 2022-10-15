Россияне ночью и утром обстреливали Никополь - 7 человек ранены
Суббота, 15 октября 2022, 15:34
В результате российских обстрелов по Никополю Днепропетровской области ночью и утром 15 октября ранены 7 человек.
Источник: начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram
Прямая речь Евтушенко: "Тяжелая ночь и утро для района.
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Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром".
Детали: Погибших нет.
По словам Евтушенко, утренний обстрел "был заточен на максимальный вред мирным жителям".
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