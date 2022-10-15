Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ночью и утром обстреливали Никополь - 7 человек ранены

Роман ПетренкоСуббота, 15 октября 2022, 15:34
Россияне ночью и утром обстреливали Никополь - 7 человек ранены
фото евтушенко

В результате российских обстрелов по Никополю Днепропетровской области ночью и утром 15 октября ранены 7 человек.

Источник: начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "Тяжелая ночь и утро для района.

Реклама:

Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром".

Детали: Погибших нет.

По словам Евтушенко, утренний обстрел "был заточен на максимальный вред мирным жителям".

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: НикопольобстрелвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Никополь
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию
Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения
Последние новости
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
Все новости...
Реклама: