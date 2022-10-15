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Польща придбає у Південної Кореї 300 РСЗВ Chunmoo

Субота, 15 жовтня 2022, 15:54
ілюстративне фото

Польща завершила переговори з Південною Кореєю щодо закупівлі близько 300 реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo. 

Про це в інтерв’ю i.pl розповів міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що контракт буде підписано під час його візиту до Сеула наступного тижня.

"Ми завершили переговори щодо контракту на пускові установки Chunmoo. Маю намір підписати рамковий контракт на постачання близько 300 багатозарядних систем залпового вогню K239 Chunmoo. Це відмінна артилерійська зброя, і, ґрунтуючись на наших спостереженнях за війною в Україні, ми ясно бачимо, яку перевагу артилерія може створити на полі бою", - сказав Блащак.

За його словами, пускові установки Chunmoo мають такі ж можливості, як і раніше законтрактовані американські HIMARS.

Перші одиниці Chunmoo прибудуть у Польщу наступного року. 

Крім пускових установок, Польща отримає велику кількість ракет, як високоточних дальністю до 70 км, так і тактичних з дальністю близько 300 км.

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У травні минулого року міністр оголосив, що підписав лист із проханням придбати у Сполучених Штатів близько 500 установок HIMARS. Однак останні події вказують на те, що Варшава розуміє, що не зможе закупити стільки американських систем, скільки планувалося спочатку.

"Ми усвідомлюємо, що ми не отримаємо всі 500 пускових установок HIMARS, щодо яких ми надіслали лист-запит, у терміни, які були б задовільними для нас. Ми вирішили розділити замовлення HIMARS на етапи. У нас будуть і HIMARS, і Chunmoo", - сказав Блащак. 

Вартість запланованого контракту, який ще більше розширить залежність Польщі від південнокорейської зброї, не розголошується. 

Низка угод, підписаних за останні місяці на закупівлю танків, гаубиць і літаків, зробила Польщу найбільшим оборонним клієнтом Південної Кореї в Європі.

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