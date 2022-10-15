Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша приобретет у Южной Кореи 300 РСЗО Chunmoo

Суббота, 15 октября 2022, 15:54
иллюстративное фото

Польша завершила переговоры с Южной Кореей по закупке около 300 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo.

Об этом в интервью i.pl рассказал министр обороны Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что контракт будет подписан во время его визита в Сеул на следующей неделе.

"Мы завершили переговоры по контракту на пусковые установки Chunmoo. Намерен подписать рамочный контракт на поставку около 300 многозарядных систем залпового огня K239 Chunmoo. Это отличное артиллерийское оружие, и, основываясь на наших наблюдениях за войной в Украине, мы ясно видим, какое преимущество артиллерия может создать в поле боя", - сказал Блащак.

По его словам, пусковые установки Chunmoo имеют такие же возможности, как и раньше законтрактованные американские HIMARS.

Первые единицы Chunmoo прибудут в Польшу в следующем году.

Помимо пусковых установок, Польша получит большое количество ракет, как высокоточных дальностью до 70 км, так и тактических с дальностью около 300 км.

ВИДЕО ДНЯ

В мае прошлого года министр объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести у США около 500 установок HIMARS. Однако последние события указывают на то, что Варшава понимает, что не сможет закупить столько американских систем, сколько планировалось изначально.

"Мы отдаем себе отчет, что мы не получим все 500 пусковых установок HIMARS, по которым мы направили письмо-запрос, в сроки, которые были бы удовлетворительными для нас. Мы решили разделить заказ HIMARS на этапы. У нас будут и HIMARS, и Chunmoo", – сказал Блащак.

Стоимость планируемого контракта, который еще больше расширит зависимость Польши от южнокорейского оружия, не разглашается.

Ряд соглашений, подписанных за последние месяцы на закупку танков, гаубиц и самолетов, сделал Польшу крупнейшим оборонным клиентом Южной Кореи в Европе.

Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоНа полигоне в Белгородской области обстреляли оккупантов: власти говорят об 11 погибших и 15 раненых

"Черт с ним": Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Шольц хочет расширения ЕС: союз из 27, 30, 36 государств усилит влияние в мире

фото, видеоВ Варшаве устроили "референдум" по "аннексии" посольства России

видеоПрогноз от ВСУ: оккупантов накроет "Буревій"

фотоСБУ: на деоккупированной Херсонщине нашли российскую "военную форму" на детей

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Последние новости
04:40
ISW: Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК "Вагнер" — одержать верх над МО РФ
03:49
Херсонщина: ВСУ поразили российскую ПВО — Командование
03:05
видеоИран: В тюрьме с политзаключенными начался пожар и столкновения, прогремели взрывы
02:16
Генерал Ходжес: Россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ
01:30
Россияне били ракетами по Сумской области — ОВА
00:40
"Завезут нары": Парковки в Москве начали переоборудовать под укрытия
00:21
Гиркин мог пойти воевать: за взятие его в плен обещают уже 50 тысяч долларов
23:50
"Властная, высокомерная и оскорбительная": Берлускони разозлил проигрыш в парламенте своей соратнице Мелони
23:22
видеоРодственницы мобилизированных просят Путина вернуть их в РФ: Не хотят быть пушечным мясом
22:59
США хотят, чтобы ЕС увеличил финансовую помощь Украине – WP
Все новости...