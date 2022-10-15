Польша приобретет у Южной Кореи 300 РСЗО Chunmoo

Польша завершила переговоры с Южной Кореей по закупке около 300 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo.

Об этом в интервью i.pl рассказал министр обороны Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что контракт будет подписан во время его визита в Сеул на следующей неделе.

"Мы завершили переговоры по контракту на пусковые установки Chunmoo. Намерен подписать рамочный контракт на поставку около 300 многозарядных систем залпового огня K239 Chunmoo. Это отличное артиллерийское оружие, и, основываясь на наших наблюдениях за войной в Украине, мы ясно видим, какое преимущество артиллерия может создать в поле боя", - сказал Блащак.

По его словам, пусковые установки Chunmoo имеют такие же возможности, как и раньше законтрактованные американские HIMARS.

Первые единицы Chunmoo прибудут в Польшу в следующем году.

Помимо пусковых установок, Польша получит большое количество ракет, как высокоточных дальностью до 70 км, так и тактических с дальностью около 300 км.

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В мае прошлого года министр объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести у США около 500 установок HIMARS. Однако последние события указывают на то, что Варшава понимает, что не сможет закупить столько американских систем, сколько планировалось изначально.

"Мы отдаем себе отчет, что мы не получим все 500 пусковых установок HIMARS, по которым мы направили письмо-запрос, в сроки, которые были бы удовлетворительными для нас. Мы решили разделить заказ HIMARS на этапы. У нас будут и HIMARS, и Chunmoo", – сказал Блащак.

Стоимость планируемого контракта, который еще больше расширит зависимость Польши от южнокорейского оружия, не разглашается.

Ряд соглашений, подписанных за последние месяцы на закупку танков, гаубиц и самолетов, сделал Польшу крупнейшим оборонным клиентом Южной Кореи в Европе.