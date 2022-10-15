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СБУ встановила адреси та маршрути переміщення ще 30 колаборантів на окупованій Луганщині

Валентина РоманенкоСубота, 15 жовтня 2022, 16:50
СБУ встановила адреси та маршрути переміщення ще 30 колаборантів на окупованій Луганщині

Служба безпеки України встановила особи ще понад 30 ворожих поплічників, які вступили до створених окупантами "генеральної прокуратури" та "мвс" на захопленій частині Луганщини.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Псевдоутворення продовжують масові репресії і незаконні затримання громадян.

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До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано численні факти викрадення людей та пограбування їхнього майна.

Так, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність представника так званого "следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры лнр".

Встановлено, що зловмисник разом з підлеглими вламувався до помешкань місцевих жителів під приводом сфабрикованих "кримінальних справ", супроводжуючи свої дії насильством та погрозами вбивства, навіть до людей з інвалідністю.

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Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за колаборацію та порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства

Дослівно: "Крім того, ідентифіковано ворожих поплічників, які вступили до лав так званих "райотделов мвд лнр" у Старобільському та Сватівському районах. Зловмисники сприяють окупаційному режиму у придушенні спротиву серед українських патріотів.

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік "зв’язків" колаборантів. Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України".

Теми: СБУЛуганська областьокупація
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