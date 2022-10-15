СБУ установила личности и адреса еще 30 коллаборантов на оккупированной Луганщине

Служба безопасности Украины установила личности еще более 30 вражеских пособников, которые вступили в созданные оккупантами "генеральную прокуратуру" и "мвд" на захваченной части Луганщины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что псевдообразования продолжают массовые репрессии и незаконные задержания граждан. К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы многочисленные факты похищения людей и ограбления их имущества.

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Так, сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого "следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры ЛНР".

Установлено, что злоумышленник вместе с подчиненными вламывался в помещения местных жителей под предлогом сфабрикованных "уголовных дел", сопровождая свои действия насилием и угрозами убийства, даже к людям с инвалидностью.

Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении за коллаборацию и нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия

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Дословно: "Кроме того, идентифицированы приспешники врага, которые вступили в ряды так называемых "райотделов мвд лнр" в Старобельском и Сватовском районах. Злоумышленники способствуют оккупационному режиму в подавлении сопротивления среди украинских патриотов.

СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборационистов. Продолжаются мероприятия для их привлечения к ответственности за преступления против Украины".