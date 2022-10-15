На Херсонщині окупанти викрадають людей і вивозять майно вантажівками – поліція

У Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці на окупованій частині Херсонщини зафіксовані викрадення людей представниками силових структур РФ, також надходять повідомлення про мародерство.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "У Херсоні ворожі війська пошкодили та зруйнували будівлю профілакторію та теплиці.

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У Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці зафіксовані викрадення людей представниками силових структур РФ.

З тимчасово окупованих територій до поліції продовжують надходити повідомлення про факти мародерства російськими військовими, які викрадають автомобілі та вантажівками вивозять майно з будинків та квартир".

Деталі: Поліція також повідомляє, що після деокупації смт Архангельське виявляє чергові воєнні злочини військових країни-агресора.

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"Стало відомо, що біля цвинтаря в салоні власного автомобіля на ворожій міні підірвався та загинув місцевий житель. Військовослужбовці РФ, які на той час знаходилися в окупованому селищі, не підпустили місцевих мешканців до підірваного автомобіля. Нині поліція встановлює всі обставини воєнного злочину", - йдеться в повідомленні.

Загалом за минулу добу до поліції Херсонської області надійшло 37 повідомлень від громадян, 31 стосувалось воєнних злочинів військових РФ проти мирного населення. За фактами воєнних злочинів слідчі поліції Херсонщини відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".