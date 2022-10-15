На Херсонщине оккупанты похищают людей и вывозят имущество грузовиками – полиция

В Скадовском районе, Чернобаевке и Новой Каховке на оккупированной части Херсонщины зафиксированы похищения людей представителями силовых структур РФ, также поступают сообщения о мародерстве.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "В Херсоне вражеские войска повредили и разрушили здание профилактория и теплицы.

В Скадовском районе, Чернобаевке и Новой Каховке зафиксированы похищения людей представителями силовых структур РФ.

С временно оккупированных территорий в полицию продолжают поступать сообщения о фактах мародерства российскими военными, которые похищают автомобили и грузовиками вывозят имущество из домов и квартир".

Детали: Полиция также сообщает, что после деоккупации пгт Архангельское обнаруживает очередные военные преступления военных страны-агрессора.

"Стало известно, что возле кладбища в салоне собственного автомобиля на вражеской мине подорвался и погиб местный житель. Военнослужащие РФ, которые в то время находились в оккупированном поселке, не подпустили местных жителей к взорванному автомобилю. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства военного преступления", - говорится в сообщении.

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Всего за минувшие сутки в полицию Херсонской области поступило 37 сообщений от граждан, 31 касалось военных преступлений военных РФ против мирного населения. По фактам военных преступлений следователи полиции Херсонщины открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".