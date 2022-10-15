Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

"Європейська правда"Субота, 15 жовтня 2022, 17:04
"референдум" у Варшаві 15 жовтня, фото з Facebook Євгена Приходька

Польські неурядові організації влаштували у Варшаві акцію у вигляді "референдуму", на якому можна проголосувати за "анексію" будівлі російського посольства та її передачу у власність польській столиці. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Акція велелюдна, люди прийшли з прапорами України та плакатами і вигукують гасла на підтримку територіальної цілісності України.

Відео з "референдуму" на своїй Facebook-сторінці опублікувала відома українська активістка Наталія Панченко. За її словами, "тисячі людей" стоять у черзі на сотні метрів, щоб проголосувати за "анексію" будівлі.

"На "референдумі" жителі Варшави голосують за те, щоби анексувати територію та будівлю Російської Федерації і передати її у власність місту Варшава", - розповіла Панченко.

Організаторами "референдуму" стали польські неурядові організації.

ВІДЕО ДНЯ

"Це просто вражає, як багато жителів Варшави прийшло, щоб взяти участь у цьому "референдумі", - підсумувала українська активістка.

Нагадаємо, раніше у Празі для підтримки України використали жартівливий "референдум про приєднання Калінінграда" до Чехії під посольством Росії.

Детальніше про те, як чехи за допомогою мему про Краловець, висміюють абсурдність російської пропаганди і псевдореферендуми на окупованих територіях України читайте у статті 98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда.

Теми: ПольщаРосіяакції
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" — взяти гору над МО РФ

оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених

"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Шольц хоче розширення ЄС: союз із 27, 30, 36 держав посилить вплив у світі

фото, відеоУ Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

відеоПрогноз від ЗСУ: окупантів накриє "Буревій"

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Польща
Лукашенко назвав головним ініціатором ядерної війни Польщу
Із польських ЗРК радянськими ракетами захисники збили 9 іранських "шахедів" – Залужний
Дуда переконаний, що відповідальних за воєнні злочини РФ не залишать без покарання
Останні новини
06:01
ОК “Південь”: Росіяни запустили ДРГ у напрямку деокупованого населеного пункту
04:40
ISW: Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" — взяти гору над МО РФ
03:49
Херсонщина: ЗСУ вразили російську ППО — Командування
03:05
ВіДЕОІран: У в'язниці з політв'язнями почалася пожежа і сутички, пролунали вибухи
02:16
Генерал Годжес: Росіянам взимку буде набагато важче воювати, ніж ЗСУ
01:30
Росіяни гатили ракетами по Сумській області — ОВА
00:40
"Завезуть нари": Парковки в Москві почали переобладнувати під укриття
00:21
Гіркін міг піти воювати: за взяття його в полон обіцяють уже 50 тисяч доларів
23:50
"Владна, високомірна і образлива": Берлусконі розлютив програш у парламенті своїй соратниці Мелоні
23:22
відеоРодички мобілізованих просять Путіна повернути їх до РФ: Не хочуть бути гарматним м'ясом
Усі новини...