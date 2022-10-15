У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

Польські неурядові організації влаштували у Варшаві акцію у вигляді "референдуму", на якому можна проголосувати за "анексію" будівлі російського посольства та її передачу у власність польській столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Акція велелюдна, люди прийшли з прапорами України та плакатами і вигукують гасла на підтримку територіальної цілісності України.

Відео з "референдуму" на своїй Facebook-сторінці опублікувала відома українська активістка Наталія Панченко. За її словами, "тисячі людей" стоять у черзі на сотні метрів, щоб проголосувати за "анексію" будівлі.

"На "референдумі" жителі Варшави голосують за те, щоби анексувати територію та будівлю Російської Федерації і передати її у власність місту Варшава", - розповіла Панченко.

Організаторами "референдуму" стали польські неурядові організації.

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"Це просто вражає, як багато жителів Варшави прийшло, щоб взяти участь у цьому "референдумі", - підсумувала українська активістка.

Нагадаємо, раніше у Празі для підтримки України використали жартівливий "референдум про приєднання Калінінграда" до Чехії під посольством Росії.

Детальніше про те, як чехи за допомогою мему про Краловець, висміюють абсурдність російської пропаганди і псевдореферендуми на окупованих територіях України читайте у статті 98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда.