У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії
Польські неурядові організації влаштували у Варшаві акцію у вигляді "референдуму", на якому можна проголосувати за "анексію" будівлі російського посольства та її передачу у власність польській столиці.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Акція велелюдна, люди прийшли з прапорами України та плакатами і вигукують гасла на підтримку територіальної цілісності України.
Відео з "референдуму" на своїй Facebook-сторінці опублікувала відома українська активістка Наталія Панченко. За її словами, "тисячі людей" стоять у черзі на сотні метрів, щоб проголосувати за "анексію" будівлі.
"На "референдумі" жителі Варшави голосують за те, щоби анексувати територію та будівлю Російської Федерації і передати її у власність місту Варшава", - розповіла Панченко.
Організаторами "референдуму" стали польські неурядові організації.
"Це просто вражає, як багато жителів Варшави прийшло, щоб взяти участь у цьому "референдумі", - підсумувала українська активістка.
Нагадаємо, раніше у Празі для підтримки України використали жартівливий "референдум про приєднання Калінінграда" до Чехії під посольством Росії.
Детальніше про те, як чехи за допомогою мему про Краловець, висміюють абсурдність російської пропаганди і псевдореферендуми на окупованих територіях України читайте у статті 98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда.