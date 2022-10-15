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В Варшаве устроили "референдум" по "аннексии" посольства России

"Европейская правда"Суббота, 15 октября 2022, 17:04
"референдум" в Варшаве 15 октября, фото из Facebook Евгения Приходько

Польские неправительственные организации устроили в Варшаве акцию в виде "референдума", на котором можно проголосовать за "аннексию" здания российского посольства и его передачу в собственность польской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Акция многолюдна, люди пришли с флагами Украины и плакатами и выкрикивают лозунги в поддержку территориальной целостности Украины.

Видео с "референдума" на своей Facebook-странице опубликовала известная украинская активистка Наталья Панченко. По ее словам, "тысячи людей" стоят в очереди на сотни метров, чтобы проголосовать за "аннексию" здания.

"На "референдуме" жители Варшавы голосуют за то, чтобы аннексировать территорию и здание Российской Федерации и передать ее в собственность городу Варшава", – рассказала Панченко.

Организаторами "референдума" стали польские неправительственные организации.

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"Это просто поражает, как много жителей Варшавы пришли, чтобы принять участие в этом "референдуме", - подытожила украинская активистка.

Напомним, ранее в Праге для поддержки Украины использовали шутливый "референдум о присоединении Калининграда" к Чехии под посольством России.

Детальнее о том, как чехи с помощью мема о Краловце высмеивают абсурдность российской пропаганды и псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, читайте в статье 98% за выход из РФ: как в Чехии в шутку готовят "аннексию" Калининграда.

Темы: ПольшаРосcияакции
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