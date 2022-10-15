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Шольц хоче розширення ЄС: союз із 27, 30, 36 держав посилить вплив у світі

"Європейська правда"Субота, 15 жовтня 2022, 18:12
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу закликав до розширення Європейського Союзу.

Про це він сказав на зібранні європейський соціал-демократів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Розширений ЄС зможе краще впливати на світові справи, вважає Шольц.

"ЄС, до складу якого входять 27, 30, 36 держав, а також понад 500 мільйонів вільних і рівноправних громадян, може ще сильніше посилити свій вплив у світі", - заявив Шольц.

Наразі до складу Євросоюзу входять 27 членів.

"Я відданий розширенню ЄС. Подальше розширення ЄС на схід - перемога для всіх нас", - сказав він.

З моменту вступу на посаду Шольц зробив розширення Європейського Союзу одним із основних напрямків своєї зовнішньої політики. Вона набула ще більшої актуальності після вторгнення Росії в Україну, яка на початку літа стала кандидатом на вступ до ЄС.

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Водночас, канцлер Німеччини переконаний, що кандидати на вступ, такі як Україна, Молдова, країни Західних Балкан і, в майбутньому, Грузія, повинні відповідати критеріям вступу.

З розширенням у ЄС не слід ігнорувати проблеми менших держав-членів, переконаний Шольц.

"Також у майбутньому кожна країна має бути почута з її проблемами, все інше було б зрадою європейської ідеї", - додав він.

Шольц також закликав до реформ у самому ЄС. Канцлер вважає, щоб уникнути блокувань, у зовнішній і фінансовій політиці має відбутися поступовий перехід до затвердження рішень більшістю голосів, а не консенсусом, як є сьогодні. 

Шольц також пообіцяв підтримувати Україну у протистоянні російській агресивній війні. "Брутальне вторгнення Росії є замахом на європейський порядок безпеки", - вважає канцлер Німеччини.

Читайте також про те, як Україні уникнути помилок інших держав і не затягнути переговори про вступ до ЄС на десятиріччя.

Теми: ШольцЄС
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