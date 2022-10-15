Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц хочет расширения ЕС: союз из 27, 30, 36 государств усилит влияние в мире

"Европейская правда"Суббота, 15 октября 2022, 18:12
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу призвал к расширению Европейского Союза.

Об этом он сказал на собрании европейских социал-демократов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Расширенный ЕС сможет лучше повлиять на мировые дела, считает Шольц.

"ЕС, в состав которого входят 27, 30, 36 государств, а также более 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может еще сильнее усилить свое влияние в мире", – заявил Шольц.

В настоящее время в состав Евросоюза входят 27 членов.

"Я предан расширению ЕС. Дальнейшее расширение ЕС на восток – победа для всех нас", - сказал он.

С момента вступления в должность Шольц сделал расширение Европейского Союза одним из основных направлений своей внешней политики. Она приобрела еще большую актуальность после вторжения России в Украину, которая в начале лета стала кандидатом на вступление в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время канцлер Германии убежден, что кандидаты на вступление, такие как Украина, Молдова, страны Западных Балкан и, в будущем, Грузия, должны соответствовать критериям вступления.

С расширением в ЕС не следует игнорировать проблемы меньших государств-членов, убежден Шольц.

"Также в будущем каждая страна должна быть услышана с ее проблемами, все остальное было бы предательством европейской идеи", - добавил он.

Шольц призвал к реформам в самом ЕС. Канцлер считает, чтобы избежать блокировок, во внешней и финансовой политике должен состояться постепенный переход к утверждению решений большинством голосов, а не консенсусом, как сегодня.

Шольц пообещал поддерживать Украину в противостоянии российской агрессивной войне. "Брутальное вторжение России является покушением на европейский порядок безопасности", – считает канцлер Германии.

Читайте также, как Украине избежать ошибок других государств и не затянуть переговоры о вступлении в ЕС на десятилетия.

Темы: ШольцЕС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК "Вагнер" — одержать верх над МО РФ

обновленоНа полигоне в Белгородской области обстреляли оккупантов: власти говорят об 11 погибших и 15 раненых

"Черт с ним": Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Шольц хочет расширения ЕС: союз из 27, 30, 36 государств усилит влияние в мире

фото, видеоВ Варшаве устроили "референдум" по "аннексии" посольства России

видеоПрогноз от ВСУ: оккупантов накроет "Буревій"

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Шольц
Байден и Шольц поговорили об Украине и ядерном шантаже Путина
Шольца раздражают призывы поставлять Украине танки: как будто мы даем только шлемы
Шольц предостерег Путина от применения ядерного оружия: оставьте эту идею
Последние новости
07:45
ФОТОНикополь: Россияне выпустили более 40 снарядов, есть раненый
07:17
Сводка Генштаба: В Рубежном чеченские военные начали выселять гражданских, чтобы поселить офицеров
06:37
Топ-чиновник НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине
06:01
ОК "Юг": Россияне запустили ДРГ в направлении деоккупированного населенного пункта
04:40
ISW: Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК "Вагнер" — одержать верх над МО РФ
03:49
Херсонщина: ВСУ поразили российскую ПВО — Командование
03:05
видеоИран: В тюрьме с политзаключенными начался пожар и столкновения, прогремели взрывы
02:16
Генерал Ходжес: Россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ
01:30
Россияне били ракетами по Сумской области — ОВА
00:40
"Завезут нары": Парковки в Москве начали переоборудовать под укрытия
Все новости...