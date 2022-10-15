Шольц хочет расширения ЕС: союз из 27, 30, 36 государств усилит влияние в мире

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу призвал к расширению Европейского Союза.

Об этом он сказал на собрании европейских социал-демократов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Расширенный ЕС сможет лучше повлиять на мировые дела, считает Шольц.

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"ЕС, в состав которого входят 27, 30, 36 государств, а также более 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может еще сильнее усилить свое влияние в мире", – заявил Шольц.

В настоящее время в состав Евросоюза входят 27 членов.

"Я предан расширению ЕС. Дальнейшее расширение ЕС на восток – победа для всех нас", - сказал он.

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С момента вступления в должность Шольц сделал расширение Европейского Союза одним из основных направлений своей внешней политики. Она приобрела еще большую актуальность после вторжения России в Украину, которая в начале лета стала кандидатом на вступление в ЕС.

В то же время канцлер Германии убежден, что кандидаты на вступление, такие как Украина, Молдова, страны Западных Балкан и, в будущем, Грузия, должны соответствовать критериям вступления.

С расширением в ЕС не следует игнорировать проблемы меньших государств-членов, убежден Шольц.

"Также в будущем каждая страна должна быть услышана с ее проблемами, все остальное было бы предательством европейской идеи", - добавил он.

Шольц призвал к реформам в самом ЕС. Канцлер считает, чтобы избежать блокировок, во внешней и финансовой политике должен состояться постепенный переход к утверждению решений большинством голосов, а не консенсусом, как сегодня.

Шольц пообещал поддерживать Украину в противостоянии российской агрессивной войне. "Брутальное вторжение России является покушением на европейский порядок безопасности", – считает канцлер Германии.

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