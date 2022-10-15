Російським мобілізованим не вистачає одягу, прибули частково в цивільному - Генштаб

Через погане матеріальне забезпечення мобілізованих російських військових до міста Пологи Запорізької області прибув підрозділ РФ, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією.

Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу РФ, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг".

Деталі: Повідомляється також, що у збройних силах Росії продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України.

Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту РФ розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.