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Российским мобилизованным не хватает одежды, прибыли частично в гражданской - Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 15 октября 2022, 18:46
Мобилизованные в России, фото Anadolu Agency via Getty Images

Из-за плохого материального обеспечения мобилизованных российских военных в город Пологи Запорожской области прибыло подразделение РФ, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации.

Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения РФ, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду".

Детали: Сообщается также, что в вооруженных силах России продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины.

Так, по имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота РФ начали агитационную работу с личным составом срочной службы о перспективах перехода на контрактную службу.

Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантия службы вне линии соприкосновения.

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Темы: РосcиямобилизациявойнаГенштаб
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