Українці зібрали на "Ловців Шахедів" 150 мільйонів менш ніж за дві доби

Українці менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень на "Ловців Шахедів" – системи протидії дронам, які допоможуть знищувати ворожі БПЛА.

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Дослівно: "150 мільйонів гривень менш ніж за дві доби на потужну антидронну систему зібрали monobank, Лачен та UNITED24. Люди, ви просто неймовірні!

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Ціллю було зібрати 100 мільйонів, але завдяки вашій космічній підтримці на банки моно впало в половину більше".

Що передувало: До Дня захисників та захисниць ініціатива UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков запустили спільний збір у 100 млн грн на "Ловця Шахедів" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА.

Як пояснив співзасновник monobank Олег Гороховський, такі системи роблять ворожі дрони "сліпими", тож вони намагаються піднятися на безпечну висоту, після збивається українськими системами ППО.

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Один "Ловець" коштує близько 50 млн грн, тож збір було відкрито з метою придбати щонайменше дві системи.

За перші 8 годин було зібрано 100 млн грн.