Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці зібрали на "Ловців Шахедів" 150 мільйонів менш ніж за дві доби

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 20:38
Михайло Федоров, фото з Telegram

Українці менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень на "Ловців Шахедів" – системи протидії дронам, які допоможуть знищувати ворожі БПЛА.

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Дослівно: "150 мільйонів гривень менш ніж за дві доби на потужну антидронну систему зібрали monobank, Лачен та UNITED24. Люди, ви просто неймовірні!

Ціллю було зібрати 100 мільйонів, але завдяки вашій космічній підтримці на банки моно впало в половину більше".

Що передувало: До Дня захисників та захисниць ініціатива UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков запустили спільний збір у 100 млн грн на "Ловця Шахедів" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА. 

Як пояснив співзасновник monobank Олег Гороховський, такі системи роблять ворожі дрони "сліпими", тож вони намагаються піднятися на безпечну висоту, після збивається українськими системами ППО. 

Один "Ловець" коштує близько 50 млн грн, тож збір було відкрито з метою придбати щонайменше дві системи.

ВІДЕО ДНЯ

За перші 8 годин було зібрано 100 млн грн.

Теми: Федоровзброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Топ-посадовець НАТО посперечався з послом Китаю через війну в Україні

ISW: Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" — взяти гору над МО РФ

оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених

"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Шольц хоче розширення ЄС: союз із 27, 30, 36 держав посилить вплив у світі

фото, відеоУ Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Федоров
В Армії дронів уже майже тисяча безпілотників – влада просить іще
Українці в рейтингу Time: два міністри і жінка-математик
У відповідь на путінську мобілізацію Україна розвиватиме армію дронів – Федоров
Останні новини
10:34
Які послуги є безкоштовними при лікуванні раку молочної залози – пояснює НСЗУ
10:22
Сі Цзіньпін: Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти Тайваню
10:16
аудіо"Втекти нереально - свої пристрелять": СБУ показує, як працюють російські "заградзагони"
09:59
У Франції пройдуть навчання до 2 тисяч українських військових
09:45
ЗСУ вже ліквідували 65 тисяч російських вояк
09:24
Росія не може виробляти ракети такими темпами, як вони витрачаються - британська розвідка
09:07
фото, відеоУ Донецьку обстріляли будівлю "мерії"
08:54
У Болгарії заявили про кібератаку з Росії на сайти держустанов та ЗМІ
08:31
У Лимані знайшли нові тіла вбитих під час окупації
07:45
ФОТОНікополь: Росіяни випустили понад 40 снарядів, є поранений
Усі новини...