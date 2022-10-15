Украинцы собрали на "Ловцов Шахедов" 150 миллионов менее чем за двое суток

Украинцы менее чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен на "Ловцов Шахедов" - системы противодействия дронам, которые помогут уничтожать вражеские БПЛА.

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "150 миллионов гривен менее чем за двое суток на мощную антидронную систему собрали monobank, Лачен и UNITED24. Люди, вы просто невероятные!

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Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря вашей космической поддержке на банки моно упало в половину больше".

Что предшествовало: Ко Дню защитников и защитниц инициатива UNITED24, monobank и волонтер Игорь Лаченков запустили совместный сбор в 100 млн грн на "Ловца Шахедов" - системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.

Как пояснил соучредитель monobank Олег Гороховский, такие системы делают вражеские дроны "слепыми", поэтому они пытаются подняться на безопасную высоту, после сбивается украинскими системами ПВО.

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Один "Ловец" стоит около 50 млн грн, поэтому сбор был открыт с целью приобрести как минимум две системы.

За первые 8 часов было собрано 100 млн грн.