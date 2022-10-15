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На полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 22:16
російські військові, ілюстративне фото Getty Images

За даними Міноборони РФ, на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області громадяни "однієї з країн СНД" обстріляли "добровольців", які готуються на війну в Україну, внаслідок чого 11 людей загинули, 15 госпіталізовано.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, телеграм-канал SOTA

Деталі: Як заявили в міністерстві, на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД скоєно "терористичний акт".

Під час заняття з вогневої підготовки з "добровольцями", які готуються до так званої "спецоперації", "терористи" обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу.

11 людей загинули, 15 із пораненнями різної тяжкості госпіталізовано.

Вогнем у відповідь "двох терористів" знищено, заявили в Міноборони країни-агресора.

Раніше російські телеграм-канали повідомили, що на території військової частини в Бєлгородській області сталася стрілянина, є загиблі та поранені.

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За даними SOTA, може йтися про 22 вбитих і 16 поранених. При цьому стріляли нібито троє військових, двоє з яких були вбиті на місці, а один втік.

Джерело серед родичів мобілізованих повідомило каналу, що стрілянина в Бєлгородській області сталася на полігоні в селищі Солоті.

На цьому полігоні раніше перебували понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправки під Лиман Донецької області. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста, пише SOTA.

Теми: Росіямобілізація
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