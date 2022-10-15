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На полигоне в Белгородской области обстреляли оккупантов: власти говорят об 11 погибших и 15 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 15 октября 2022, 22:16
На полигоне в Белгородской области обстреляли оккупантов: власти говорят об 11 погибших и 15 раненых
российские военные, иллюстративное фото Getty Images

По данным Минобороны РФ, на полигоне Западного военного округа в Белгородской области граждане "одной из стран СНГ" обстреляли "добровольцев", готовящихся на войну в Украину, вследствие чего 11 человек погибли, 15 госпитализированы.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, телеграм-канал SOTA

Детали: Как заявили в министерстве, на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт.

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Во время занятия по огневой подготовке с "добровольцами", готовящимся к так называемой "спецоперации", "террористы" обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения.

11 человек погибли, 15 с ранениями различной тяжести госпитализированы.

Ответным огнем "двое террористов" уничтожены, заявили в Минобороны страны-агрессора.

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Ранее российские телеграм-каналы сообщили, что на территории воинской части в Белгородской области произошла стрельба, есть погибшие и раненые.

По данным SOTA, речь может идти о 22 убитых и 16 раненых. При этом стреляли якобы трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один сбежал.

Источник среди родственников мобилизованных сообщил каналу, что стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоти.

На этом полигоне ранее находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся от отправки под Лиман Донецкой области. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города, пишет SOTA.

Темы: Росcиямобилизация
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