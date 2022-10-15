Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США хочуть, щоб ЄС збільшив фінансову допомогу Україні – WP

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 22:59
США хочуть, щоб ЄС збільшив фінансову допомогу Україні – WP
Джанет Єллен, фото Getty Images

Напруженість між США та їхніми союзниками зростає у зв'язку з погіршенням стану економіки України, американські чиновники закликають ЄС збільшити фінансову допомогу країні.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Як пише видання, кілька разів цього тижня під час зустрічей світових фінансових лідерів у Вашингтоні міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала своїх міжнародних партнерів прискорити як швидкість, так і кількість грошей, які спрямовуються в Україну.

Реклама:

За даними джерела видання, Єллен також підняла це питання на приватній зустрічі цього тижня в Міжнародному валютному фонді з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і комісаром з економіки Паоло Джентілоні, а також на подальшій зустрічі всіх міністрів фінансів ЄС.

Згідно з новими прогнозами Світового банку, зробленими минулого тижня, економіка України цього року скоротиться на 35%, а українські урядовці кажуть, що інфляція може сягнути 40% на початку наступного року, що близько до визначення економістів як "гіперінфляція".

"Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виконавши свої наявні зобов'язання перед Україною і зробивши більше – як для того, щоб допомогти Україні продовжити надання основних державних послуг, так і для того, щоб допомогти Україні почати будівництво і відновлення", – сказала Єллен у вівторок.

ВІДЕО ДНЯ

У середу Єллен знову наголосила на необхідності швидкого надання прямих грошових виплат – а не кредитів, які необхідно погашати, – для надання допомоги економіці України. Як зазначає Washington Post, коментарі Єллен були тонко завуальованим посиланням на Євросоюз, який майже повністю надав свою допомогу у вигляді кредитів.

"Євросоюз приймає мільйони біженців з України і піклується про них на території ЄС. Усе це необхідно враховувати під час обговорення загального обсягу підтримки та допомоги", - заявив виданню європейський чиновник на умовах анонімності.

"Крім того, ЄС узяв на себе довгострокові зобов'язання щодо післявоєнного відновлення України. Для нас це не перегони і не конкурс краси. Допомога Україні – у наших життєвих інтересах, і ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти перемогти агресора і відновити їхню країну", – сказав він.

Теми: СШАЄСгрошівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
США
ЗМІ: Воллес спровокував дипломатичний скандал із США через вертольоти
Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко
ТікТок-блогерка та її матір отримали довічне за вбивство двох чоловіків
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: