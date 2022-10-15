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США хочуть, щоб ЄС збільшив фінансову допомогу Україні – WP

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 22:59
Джанет Єллен, фото Getty Images

Напруженість між США та їхніми союзниками зростає у зв'язку з погіршенням стану економіки України, американські чиновники закликають ЄС збільшити фінансову допомогу країні.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Як пише видання, кілька разів цього тижня під час зустрічей світових фінансових лідерів у Вашингтоні міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала своїх міжнародних партнерів прискорити як швидкість, так і кількість грошей, які спрямовуються в Україну.

За даними джерела видання, Єллен також підняла це питання на приватній зустрічі цього тижня в Міжнародному валютному фонді з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і комісаром з економіки Паоло Джентілоні, а також на подальшій зустрічі всіх міністрів фінансів ЄС.

Згідно з новими прогнозами Світового банку, зробленими минулого тижня, економіка України цього року скоротиться на 35%, а українські урядовці кажуть, що інфляція може сягнути 40% на початку наступного року, що близько до визначення економістів як "гіперінфляція".

"Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виконавши свої наявні зобов'язання перед Україною і зробивши більше – як для того, щоб допомогти Україні продовжити надання основних державних послуг, так і для того, щоб допомогти Україні почати будівництво і відновлення", – сказала Єллен у вівторок.

У середу Єллен знову наголосила на необхідності швидкого надання прямих грошових виплат – а не кредитів, які необхідно погашати, – для надання допомоги економіці України. Як зазначає Washington Post, коментарі Єллен були тонко завуальованим посиланням на Євросоюз, який майже повністю надав свою допомогу у вигляді кредитів.

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"Євросоюз приймає мільйони біженців з України і піклується про них на території ЄС. Усе це необхідно враховувати під час обговорення загального обсягу підтримки та допомоги", - заявив виданню європейський чиновник на умовах анонімності.

"Крім того, ЄС узяв на себе довгострокові зобов'язання щодо післявоєнного відновлення України. Для нас це не перегони і не конкурс краси. Допомога Україні – у наших життєвих інтересах, і ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти перемогти агресора і відновити їхню країну", – сказав він.

Теми: СШАЄСгрошівійна
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