США хотят, чтобы ЕС увеличил финансовую помощь Украине – WP

Напряженность между США и их союзниками растет в связи с ухудшением состояния экономики Украины, американские чиновники призывают ЕС увеличить финансовую помощь стране.

Источник: The Washington Post

Детали: Как пишет издание, несколько раз на этой неделе во время встреч мировых финансовых лидеров в Вашингтоне министр финансов США Джанет Йеллен призывала своих международных партнеров ускорить как скорость, так и количество денег, направляемых в Украину.

По данным источника издания, Йеллен также подняла этот вопрос на частной встрече на этой неделе в Международном валютном фонде с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и комиссаром по экономике Паоло Джентилони, а также на последующей встрече всех министров финансов ЕС.

Согласно новым прогнозам Всемирного банка, сделанным на прошлой неделе, экономика Украины в этом году сократится на 35%, а украинские чиновники говорят, что инфляция может достичь 40% в начале следующего года, что близко к определению экономистов как "гиперинфляция".

"Мы призываем наших партнеров и союзников присоединиться к нам, быстро выполнив свои существующие обязательства перед Украиной и сделав больше - как для того, чтобы помочь Украине продолжить оказание основных государственных услуг, так и для того, чтобы помочь Украине начать строительство и восстановление", - сказала Йеллен во вторник.

В среду Йеллен вновь подчеркнула необходимость быстрого предоставления прямых денежных выплат - а не кредитов, которые необходимо погашать, - для оказания помощи экономике страны. Как отмечает Washington Post, комментарии Йеллен были тонко завуалированной ссылкой на Евросоюз, который почти полностью предоставил свою помощь в виде кредитов.

ВИДЕО ДНЯ

"Евросоюз принимает миллионы беженцев из Украины и заботится о них на территории ЕС. Все это необходимо учитывать при обсуждении общего объема поддержки и помощи", - заявил изданию европейский чиновник на условиях анонимности.

"Кроме того, ЕС взял на себя долгосрочные обязательства по послевоенному восстановлению Украины. Для нас это не гонка и не конкурс красоты. Помощь Украине - в наших жизненных интересах, и мы полны решимости сделать все возможное, чтобы помочь победить агрессора и восстановить их страну", - сказал он.