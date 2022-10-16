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"Завезуть нари": Парковки в Москві почали переобладнувати під укриття

"Українська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 00:40
Завезуть нари: Парковки в Москві почали переобладнувати під укриття
ФОТО: pinterest.com

У Росії з весни готують бомбосховища, а з жовтня в Москві почали переобладнувати під укриття парковки.

Джерело: "Важные истории"

Деталі:  "Важные истории" посилається на листи департаменту міського господарства Сочі керівництву керуючих компаній  від 6 травня і 11 жовтня, у яких чиновники просять компанії підготувати укриття.

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Зокрема, в травневому листі йдеться про перевірку готовності "захисних споруд цивільної оборони" і "протирадіаційних укриттів". До листа додано список з адрес 90 житлових будинків, у яких є укриття. У листі від 11 жовтня чиновники просять надіслати перелік усіх підземних просторів будинків, які "в період мобілізації та воєнного часу" можуть бути використані для укриття. Керуючі компанії мають проінформувати мешканців про знаходження укриттів.

 
ФОТО: istories.media
 
ФОТО: istories.media

Зазначається, що 27 квітня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев доручив південним регіонам  "привести захисні споруди цивільної оборони в належний стан" і закликав забезпечити функціонування системи екстреного оповіщення населення в разі НС.

5 жовтня глава Бурятії Олексій Циденов вимагав підготувати укриття до експлуатації. У Волгоградській області муніципальній владі доручили привести до ладу бомбосховища і тримати їх у постійній готовності. У Серпухові влада поінформувала жителів про місцезнаходження укриттів.

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Мешканець одного з будинків московського ОСББ "Кутузовський 23" розповів "Важным историям", що в опорний пункт поліції викликали голову   товариства власників житла  і сказали, що є розпорядження про перевірку всіх бомбосховищ, оскільки "вони все перевіряють і готують якусь зону, ставлять лавки тощо". За словами іншого жителя, керівник "Кутузовського 23" в будинковому чаті повідомив, що на парковку "завезуть нари, аптечки, обігрівачі".  

Крім того, на дверях будинків московського ТВЖ "Атом"  з'явилося оголошення про підготовку бомбосховищ до "прийому тих, хто ховається". Мешканців просять звільнити парковку від автомобілів і особистих речей до 18 жовтня, оскільки її "приводитимуть у відповідність із прямим призначенням об'єкта цивільної оборони". В оголошенні йдеться, що відповідне рішення ухвалено 11 жовтня в мерії.

У 2016 році Рахункова палата РФ з'ясувала, що в країні є 16 448 бомбосховищ, але 95% із них не   готові для укриття населення в разі НС. Впродовж понад 20 років російська влада не фінансувала утримання укриттів. Багато об'єктів були незаконно приватизовані.

Теми: Росіявійна
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