"Завезут нары": Парковки в Москве начали переоборудовать под укрытия

В России с весны готовят бомбоубежища, а с октября в Москве начали переоборудовать под укрытие парковки.

Источник: "Важные истории"

Детали: "Важные истории" ссылается на письма департамента городского хозяйства Сочи руководству управляющих компаний от 6 мая и 11 октября, в которых чиновники просят компании подготовить укрытия.

В частности, в майском письме говорится о проверке готовности "защитных сооружений гражданской обороны" и "противорадиационных укрытий". К письму приложен список из адресов 90 жилых домов, в которых есть укрытия. В письме от 11 октября чиновники просят прислать перечень всех подземных пространств домов, которые "в период мобилизации и военного времени" могут быть использованы для укрытия. Управляющие компании должны проинформировать жителей о нахождении укрытий.

ФОТО: istories.media

ФОТО: istories.media

Отмечается, что 27 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поручил южным регионам "привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние" и призвал обеспечить функционирование системы экстренного оповещения населения в случае ЧС.

5 октября глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал подготовить укрытия к эксплуатации. В Волгоградской области муниципальным властям поручили привести в порядок бомбоубежища и держать их в постоянной готовности. В Серпухове власти проинформировали жителей о местонахождении укрытий.

Житель одного из домов московского ОСМД "Кутузовский 23" рассказал "Важным историям", что в опорный пункт полиции вызвали председателя общества собственников жилья и сказали, что есть распоряжение о проверке всех бомбоубежищ, поскольку "они все проверяют и готовят какую-то зону, ставят скамейки и так далее". По словам другого жителя, руководитель "Кутузовского 23" в домовом чате сообщил, что на парковку "завезут нары, аптечки, обогреватели".

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Кроме того, на дверях домов московского ТСЖ "Атом" появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к "приему укрывающихся". Жильцов просят освободить парковку от автомобилей и личных вещей до 18 октября, поскольку ее "будут приводить в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". В объявлении говорится, что соответствующее решение принято 11 октября в мэрии.

В 2016 году Счетная палата РФ выяснила, что в стране есть 16 448 бомбоубежищ, но 95% из них не готовы для укрытия населения в случае ЧС. На протяжении более 20 лет российские власти не финансировали содержание укрытий. Многие объекты были незаконно приватизированы.