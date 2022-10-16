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Росіяни гатили ракетами по Сумській області — ОВА

Анастасія КалатурНеділя, 16 жовтня 2022, 01:30
Росіяни гатили ракетами по Сумській області — ОВА
ФОТО: GETTY

За день росіяни вісім разів обстріляли Сумську область: загалом було 104 приходи з артилерії та мінометів, також росіяни випустили шість ракет.

Джерело: голова ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Під обстріли потрапили шість громад області.

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У Великописарівській громаді з гвинтокрила МІ-8 росіяни випустили 6 ракет.

Уранці в Білопільській громаді було 26 прильотів з міномету протягом години, а трохи згодом - ще 2 міни.

У Шалигінську громаду прилетіло 10 мін.

Росіяни з безпілотника скинули вибуховий пристрій на село Краснопільської громади. Пізніше почалися арт- та мінометні обстріли: 22 та 8 прильотів зі ствольної артилерії та 35 мін.

Есманська громада: було 3 міни з території РФ.

ВІДЕО ДНЯ

У Річківській громаді було 5 прильотів зі ствольної артилерії.

В усіх випадках попередньо без жертв та руйнувань.
 

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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