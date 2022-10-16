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Россияне били ракетами по Сумской области — ОВА

Анастасия КалатурВоскресенье, 16 октября 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

За день россияне восемь раз обстреляли Сумскую область: всего было 104 прихода из артиллерии и минометов, также россияне выпустили шесть ракет.

Источник: председатель ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: Под обстрелы попали шесть громад области.

В Великописаревской громаде с вертолета МИ-8 россияне выпустили 6 ракет.

Утром в Белопольской громаде было 26 прилетов из миномета в течение часа, а чуть позже - еще 2 мины.

В Шалыгинскую громаду прилетело 10 мин.

Россияне с беспилотника сбросили взрывное устройство на село Краснопольской громады. Позже начались арт- и минометные обстрелы: 22 и 8 прилетов из ствольной артиллерии и 35 мин.

ВИДЕО ДНЯ

Эсманская громада: было 3 мины с территории РФ.

В Речковской громаде было 5 прилетов из ствольной артиллерии.

Во всех случаях предварительно без жертв и разрушений.
 

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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