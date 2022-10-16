Россияне били ракетами по Сумской области — ОВА
За день россияне восемь раз обстреляли Сумскую область: всего было 104 прихода из артиллерии и минометов, также россияне выпустили шесть ракет.
Источник: председатель ОВА Дмитрий Живицкий
Детали: Под обстрелы попали шесть громад области.
В Великописаревской громаде с вертолета МИ-8 россияне выпустили 6 ракет.
Утром в Белопольской громаде было 26 прилетов из миномета в течение часа, а чуть позже - еще 2 мины.
В Шалыгинскую громаду прилетело 10 мин.
Россияне с беспилотника сбросили взрывное устройство на село Краснопольской громады. Позже начались арт- и минометные обстрелы: 22 и 8 прилетов из ствольной артиллерии и 35 мин.
Эсманская громада: было 3 мины с территории РФ.
В Речковской громаде было 5 прилетов из ствольной артиллерии.
Во всех случаях предварительно без жертв и разрушений.