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Генерал Годжес: Росіянам взимку буде набагато важче воювати, ніж ЗСУ

Анастасія КалатурНеділя, 16 жовтня 2022, 02:16
ФОТО: GETTY

Росіянам узимку буде набагато важче воювати, аніж ЗСУ, адже порівняно з українськими військами вони недостатньо оснащені, неготові й ненавчені.

Джерело: колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті Бен Годжес в ефірі одного з українських телеканалів

Пряма мова: "Український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чогось  навчитися. Це дуже важливо. Звісно, зимою на полі бою через погоду буде складніше. Умови для солдатів будуть складнішими, проте для російських окупантів в обороні умови будуть більш складними, аніж для українських сил, що атакують.

Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни, особливо новоприбулі, недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська".

Деталі: На думку Годжеса, українські війська будуть надалі тиснути і здобувати успіхи, але це буде трохи повільніше і важче. За його словам, погода може спричинити ускладнення для дронів, але "всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими".

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Теми: війнаСША
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