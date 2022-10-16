Генерал Ходжес: Россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ

Россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ, ведь по сравнению с украинскими войсками они недостаточно оснащены, неготовы и необучены.

Источник: бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте Бен Ходжес в эфире одного из украинских телеканалов

Прямая речь: "Украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности встать на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для украинских сил, которые атакуют.

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Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне, особенно новоприбывшие, недостаточно оснащенные, неготовые и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии".

Детали: По мнению Ходжеса, украинские войска будут в дальнейшем давить и добиваться успехов, но это будет немного медленнее и труднее. По его словам, погода может вызвать осложнения для дронов, но "все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной накануне зимы".