Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генерал Ходжес: Россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ

Анастасия КалатурВоскресенье, 16 октября 2022, 02:16
ФОТО: GETTY

Россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ, ведь по сравнению с украинскими войсками они недостаточно оснащены, неготовы и необучены.

Источник: бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте Бен Ходжес в эфире одного из украинских телеканалов

Прямая речь: "Украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности встать на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для украинских сил, которые атакуют.

Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне, особенно новоприбывшие, недостаточно оснащенные, неготовые и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии".

Детали: По мнению Ходжеса, украинские войска будут в дальнейшем давить и добиваться успехов, но это будет немного медленнее и труднее. По его словам, погода может вызвать осложнения для дронов, но "все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной накануне зимы".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаСША
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ГУР предлагает $100 тысяч за пленного Гиркина

картаПо всей Украине более часа была воздушная тревога

Иран планирует передать России баллистические ракеты - СМИ

Энергетики поблагодарили за каждую выключенную лампочку: украинцы сэкономили до 20%

Си Цзиньпин: Китай никогда не откажется от права применять силу против Тайваня

аудио"Убежать нереально - свои пристрелят": СБУ показывает, как работают российские "заградотряды"

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

война
"Убежать нереально - свои пристрелят": СБУ показывает, как работают российские "заградотряды"
Во Франции пройдут обучение до 2 тысяч украинских военных
ВСУ уже ликвидировали 65 тысяч российских воинов
Последние новости
16:12
фотоВ лотерею разыграют календари о бойцах ВСУ с автографом Залужного
15:58
Жителей Львовщины просят экономить электроэнергию
15:44
В Минобороны Беларуси назвали численность контингента РФ, который прибудет в страну
15:23
Байден назвал ошибкой план Трасс по снижению налогов
15:10
Данилов: Война для РФ перешла в стратегический цугцванг, каждый ход приближает финал
14:55
Если в небе появился дрон-камикадзе: как вести себя во время атаки беспилотниками
14:52
Путин снова собирает Совбез
14:47
Глава МИД Германии: системы ПВО для Украины сейчас важнее танков
14:43
Китай не будет спешить с переходом на чистую энергию - Си Цзиньпин
14:06
ГУР предлагает $100 тысяч за пленного Гиркина
Все новости...