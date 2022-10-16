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Херсонщина: ЗСУ вразили російську ППО — Командування

"Українська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 03:49
ФОТО: GETTY

ЗСУ вдарили по розгортанню ворожої ППО на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Підтверджені втрати росіян – 14 військових, три самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", станція радіоелектронної боротьби. Також пошкоджено вісім одиниць техніки, серед яких ще дві самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк та авто-бронетехніка.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 426 вогневих завдань.

Наша авіація уразила ворога 13 разів. Зокрема, вдарила по розгортанню ППО  в Бериславському і Каховському районах, по зосередженнях живої сили і техніки в Миколаївському і Баштанському районах.

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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