Херсонщина: ЗСУ вразили російську ППО — Командування

ЗСУ вдарили по розгортанню ворожої ППО на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Підтверджені втрати росіян – 14 військових, три самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", станція радіоелектронної боротьби. Також пошкоджено вісім одиниць техніки, серед яких ще дві самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк та авто-бронетехніка.

Реклама:

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 426 вогневих завдань.

Наша авіація уразила ворога 13 разів. Зокрема, вдарила по розгортанню ППО в Бериславському і Каховському районах, по зосередженнях живої сили і техніки в Миколаївському і Баштанському районах.