Херсонщина: ЗСУ вразили російську ППО — Командування
Неділя, 16 жовтня 2022, 03:49
ЗСУ вдарили по розгортанню ворожої ППО на Херсонщині.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Підтверджені втрати росіян – 14 військових, три самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", станція радіоелектронної боротьби. Також пошкоджено вісім одиниць техніки, серед яких ще дві самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк та авто-бронетехніка.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 426 вогневих завдань.
Наша авіація уразила ворога 13 разів. Зокрема, вдарила по розгортанню ППО в Бериславському і Каховському районах, по зосередженнях живої сили і техніки в Миколаївському і Баштанському районах.
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