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Херсонщина: ВСУ поразили российскую ПВО — Командование

"Украинская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 03:49
Херсонщина: ВСУ поразили российскую ПВО — Командование
ФОТО: GETTY

ВСУ ударили по развертыванию вражеской ПВО на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Подтвержденные потери россиян - 14 военных, три самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы.  Также повреждены восемь единиц техники, среди которых еще две самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и авто-бронетехника.

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Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 426 огневых задач.

Наша авиация поразила врага 13 раз. В частности, ударила по развертыванию ПВО в Бериславском и Каховском районах, по сосредоточениям живой силы и техники в Николаевском и Баштанском районах.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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