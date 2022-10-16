Херсонщина: ВСУ поразили российскую ПВО — Командование

ВСУ ударили по развертыванию вражеской ПВО на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Подтвержденные потери россиян - 14 военных, три самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы. Также повреждены восемь единиц техники, среди которых еще две самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и авто-бронетехника.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 426 огневых задач.

Наша авиация поразила врага 13 раз. В частности, ударила по развертыванию ПВО в Бериславском и Каховском районах, по сосредоточениям живой силы и техники в Николаевском и Баштанском районах.