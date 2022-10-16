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Топ-посадовець НАТО посперечався з послом Китаю через війну в Україні

Анастасія КалатурНеділя, 16 жовтня 2022, 06:37
фото: getty

На щорічній Асамблеї Арктичного кола  адмірал Роб  Бауер, голова Військового комітету НАТО, і посол Китаю в Ісландії Хе Рулун мали словесну сутичку через війну, розв’язану Росією в Україні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Як пише видання, "незвично відвертий обмін думками" відбувся після виступу Бауера про роль НАТО в регіоні.

Бауер сказав, що Китай "не поділяє наші цінності і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах".

Китайський посол виступив із залу і заявив: "Адмірале, з належною повагою, ваша промова і зауваження сповнені зарозумілості".

Бауер  відповів: "У мене до вас запитання, тому що ви наголошуєте на принципі суверенітету і важливості міжнародно визнаних кордонів у світі. Я маю рацію, чи не так? Так. Так чому ж тоді виходить, що Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?".

Хе Рулун  відповів, що китайський погляд на "українську кризу" включає історичну перспективу  і світу необхідно "зрозуміти першопричину", а також назвав Китай "миротворцем у світі", чим викликав сміх у залі.

ВІДЕО ДНЯ

Асамблея Арктичного кола - це щорічна міжнародна нарада щодо Арктики. Вона не входить до Арктичної ради, міжурядової групи з восьми країн, до якої належать США і Росія. Засідання були припинені після вторгнення Росії в Україну. Гао Фен, спеціальний представник Китаю у справах Арктики, заявив, що його країна не підтримає виключення Росії, яка головує в групі до 2023 року, щоб покарати її за війну в Україні та передати головування Норвегії.

Знати більше: Перемога України у війні з РФ для Китаю може бути найбільш негативним сценарієм — Юрій Пойта

Теми: КитайНАТОвійна
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