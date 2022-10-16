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Топ-чиновник НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине

Анастасия КалатурВоскресенье, 16 октября 2022, 06:37
Топ-чиновник НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине
фото: getty

На ежегодной Ассамблее Арктического круга адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, и посол Китая в Исландии Хэ Рулун имели словесную перепалку из-за войны, развязанной Россией в Украине.

Источник: Bloomberg

Детали: Как пишет издание, "необычно откровенный обмен мнениями" состоялся после выступления Бауэра о роли НАТО в регионе.

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Бауэр сказал, что Китай "не разделяет наши ценности и подрывает международный порядок, основанный на правилах".

Китайский посол выступил из зала и заявил: "Адмирал, с должным уважением, ваша речь и замечания полны высокомерия".

Бауэр ответил:  "У меня к вам вопрос, потому что вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Я прав, не так ли? Да. Так почему же тогда получается, что Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину?".

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Хэ Рулун ответил, что китайский взгляд на "украинский кризис" включает историческую перспективу и миру необходимо "понять первопричину", а также назвал Китай "миротворцем в мире", чем вызвал смех в зале.

Ассамблея Арктического круга - это ежегодное международное совещание по Арктике. Она не входит в Арктический совет, межправительственную группу из восьми стран, к которой принадлежат США и Россия. Заседания были приостановлены после вторжения России в Украину. Гао Фэн, специальный представитель Китая по делам Арктики, заявил, что его страна не поддержит исключение России, которая председательствует в группе до 2023 года, чтобы наказать ее за войну в Украине и передать председательство Норвегии.

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Темы: КитайНАТОвойна
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