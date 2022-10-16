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Топ-чиновник НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине

Анастасия КалатурВоскресенье, 16 октября 2022, 06:37
фото: getty

На ежегодной Ассамблее Арктического круга адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, и посол Китая в Исландии Хэ Рулун имели словесную перепалку из-за войны, развязанной Россией в Украине.

Источник: Bloomberg

Детали: Как пишет издание, "необычно откровенный обмен мнениями" состоялся после выступления Бауэра о роли НАТО в регионе.

Бауэр сказал, что Китай "не разделяет наши ценности и подрывает международный порядок, основанный на правилах".

Китайский посол выступил из зала и заявил: "Адмирал, с должным уважением, ваша речь и замечания полны высокомерия".

Бауэр ответил:  "У меня к вам вопрос, потому что вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Я прав, не так ли? Да. Так почему же тогда получается, что Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину?".

Хэ Рулун ответил, что китайский взгляд на "украинский кризис" включает историческую перспективу и миру необходимо "понять первопричину", а также назвал Китай "миротворцем в мире", чем вызвал смех в зале.

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Ассамблея Арктического круга - это ежегодное международное совещание по Арктике. Она не входит в Арктический совет, межправительственную группу из восьми стран, к которой принадлежат США и Россия. Заседания были приостановлены после вторжения России в Украину. Гао Фэн, специальный представитель Китая по делам Арктики, заявил, что его страна не поддержит исключение России, которая председательствует в группе до 2023 года, чтобы наказать ее за войну в Украине и передать председательство Норвегии.

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Темы: КитайНАТОвойна
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